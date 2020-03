Calciomercato Milan – Altro nome per la difesa: piace Ajer del Celtic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in attesa di capire come l’amministratore delegato Ivan Gazidis voglia muoversi in merito l’eventuale riscatto del difensore danese Simon Kjaer dal Siviglia, fissato a 2,5 milioni di euro, il Diavolo si è interessato ad un altro centrale scandinavo.

Si tratta di Kristoffer Ajer, classe 1998, difensore norvegese di proprietà del Celtic Glasgow. L’agente Tore Pedersen, ai microfoni dell’agenzia ‘NTB‘, ha rivelato: “Non prolungherà e lascerà il club in estate. Ci sono diversi club interessati a lui e lo seguono da tanto tempo”. Alla domanda se tra i club interessanti ad Ajer ci fosse anche il Milan, il procuratore non ha smentito.

Su Ajer, 197 centimetri di altezza, ci sono anche Tottenham e RB Lipsia, guarda caso una delle squadre del gruppo ‘Red Bull‘ supervisionate dal tedesco Ralf Rangnick, accostato alla panchina rossonera per la prossima stagione. Ajer, 49 gare e 4 gol stagionali, è uno dei talenti più appetibili del mercato internazionale. Sotto contratto con il Celtic fino al 31 maggio 2022, viene valutato già oltre 30 milioni di euro.

Quello di Ajer non è l’unico nome sul taccuino del Milan per rinforzare la retroguardia. Potrebbe esserci, infatti, un innesto d’esperienza per la stagione 2020-2021 …

