Calciomercato Milan – Piace il norvegese Ajer: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si parla molto di un interessamento del Milan nei confronti di Kristoffer Ajer, classe 1998, difensore centrale norvegese di proprietà del Celtic. Il suo procuratore, Tore Pedersen, ha sottolineato come Ajer non rinnoverà il proprio contratto con i biancoverdi di Glasgow, in scadenza il 31 maggio 2022, e, pertanto, a fine stagione verrà messo sul mercato.

Tanti club lo seguono, anche perché può andare via per una cifra contenuta. Un affare, sicuramente, aggiudicarsi un prospetto di talento come Ajer, che ha svolto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili norvegese prima di arrivare in quella maggiore nel 2018.

Al Celtic dal 2016, il nativo di Rælingen, colosso di 197 centimetri per 94 chilogrammi, in questa stagione ha già disputato ben 49 gare tra campionato scozzese, Champions League ed Europa League, con 4 gol e 2 assist all’attivo in 4.263 minuti disputati. Ajer troverebbe, eventualmente, al Milan l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

