Ibrahimovic, futuro e perplessità: ecco cosa chiede al Milan per restare

NEWS MILAN – L’emergenza Coronavirus ha portato Zlatan Ibrahimovic a rientrare nella sua Svezia, uno dei pochi paesi in Europa che ancora non ha chiuso le frontiere e rimane aperto. L’attaccante rossonero ne ha approfittato per tornare a casa dalla sua famiglia, da sua moglie e dai suoi figli, che in questi mesi sono rimasti a Stoccolma e non lo hanno seguito a Milano.

La scelta di tornare a casa è stata una decisione immediata dal momento che ha saputo che il tecnico Stefano Pioli ha prolungato l’inizio degli allenamenti a Milanello dal 16 marzo al 23, senza però una certezza vera e propria nemmeno per questa data. Così, Zlatan ha deciso di rientrare a casa, in attesa di capire che ne sarà di questa stagione guardando già con uno sguardo a quella che verrà.

Al momento, infatti, non è dato sapersi se Ibra deciderà di restare o meno. Ma anche sulla decisione che prenderà il Milan non ci sono certezze. A parole però l’amministratore delegato Ivan Gazidis è stato molto contento dell’impatto avuto dallo svedese sulla squadra, ma come pensato all’inizio l’idea è sempre quella: “Cinque mesi poi si vedrà”. E’ un po’ lo stesso pensiero che ha manifestato Mino Raiola, agente di Ibra. Il futuro dello svedese, con ogni probabilità, sarà lo stesso attaccante a deciderlo.

Certamente l’uscita di scena di Zvone Boban da questa situazione non giova in favore della permanenza di Ibra. Il croato era stato il principale artefice del suo ritorno, e certamente Zlatan non avrà gradito il suo addio e il caos dirigenziale che ne ha fatto seguito. Una delle condizioni principali per il rinnovo di Ibrahimovic è quella che sia allestita una squadra competitiva e all’altezza, fortemente rinforzata rispetto a quella attuale. Lo svedese – scrive la Gazzetta – chiede che il Milan investa e si rafforzi, solo in quel caso accetterebbe di restare un altro anno. Intanto, vista l’emergenza anche Ibra è sceso in campo contro il Coronavirus: ecco l’iniziativa>>>

