Coronavirus – Scende in campo anche Ibrahimovic: l’iniziativa

NEWS MILAN – Visto il momento di emergenza legato al Coronavirus, è sceso in campo anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. “Data la situazione d’emergenza qui in Italia – scrive lo svedese su Instagram – Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto venduto online. Come nei film, i super eroi sono quelli con la maschera”. Una bella iniziativa che si unisce a quelle dei giorni scorsi effettuate dal club rossonero: continua a leggere>>>

