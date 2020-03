PSG-Thiago Silva, sarà addio. Milan, ora che fai?

CALCIOMERCATO MILAN – Dal prossimo 1 luglio 2020 Thiago Silva sarà uno degli svincolati di lusso. Il PSG pare sempre più propenso a non rinnovargli il contratto. Lo confermano le indiscrezioni di ‘Le 10 Sport’: Leonardo ha le idee chiare, non c’è spazio per il connazionale dalla prossima stagione.

Sarebbe il rinforzo ideale per la difesa del Milan, che con Thiago Silva avrebbe il giusto mix di esperienza e gioventù. Con Alessio Romagnoli sarebbe una coppia ideale. L’arrivo del brasiliano ricongiungerebbe idealmente quel Milan che anni fa svanì proprio con il suo addio e quello di Zlatan Ibrahimovic. E proprio lo svedese potrebbe decidere di restare qualora i progetti dirigenziali andassero verso una precisa direzione. Costruire una squadra con calciatori giovani e altri esperti. Basti pensare l’impatto avuto da Ibra in questa stagione.

Ma sul difensore del Brasile non c’è solo il Milan. Tempo fa si era parlato anche di un’opzione Premier League, nello specifico con Carlo Ancelotti all’Everton. Ma anche l’idea Barcellona è una possibilità che non va scartata, anzi. Insomma, tante possibilità che potrebbero anche aumentare da qui ai prossimi mesi.

Con l’addio di Thiago Silva, il Milan non ha peraltro azzeccato più un acquisto con i brasiliani: la lista è, purtroppo, parecchio corposa >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android