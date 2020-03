Milan, Paquetà e i suoi fratelli: quanti flop dopo Thiago Silva

NEWS MILAN – Lucas Paquetà è solamente l’ultimo di una lunga lista di calciatori brasiliani che hanno floppato negli ultimi anni con la maglia del Milan. Da quando Thiago Silva, difensore 36enne del PSG, ha salutato il club rossonero nel 2012, infatti, sono diversi i calciatori verdeoro che hanno vestito la maglia del Milan fallendo miseramente.

Da Robinho a Luiz Adriano, passando per Alex, Kakà (seconda avventura) e Pato. Tutti quanti hanno in comune il fatto di non aver lasciato il segno. Ovviamente su Kakà ha inciso molto il ricordo del giocatore che era stato prima di trasferirsi al Real Madrid. Attualmente in rosa i brasiliani sono due. Oltre a Paquetà c’è Leo Duarte che ha totalizzato poche presenze prima di infortunarsi seriamente. Qualora il campionato riprenderà, però, il centrale ex Flamengo sarà a disposizione di Pioli. A tal proposito, ecco quando potrebbe riprendere il torneo>>>

