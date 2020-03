Serie A, quando riprende il campionato? Ecco la data più probabile

SERIE A – Nei prossimi giorni la Lega di Serie A si riunirà per decidere quale sarà il futuro del nostro campionato. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di tornare in campo il weekend del 2-3 maggio e disputare la restante parte della stagione (12 giornate, per alcune squadre 13) fino alla fine di giugno. Il limite, infatti, è il 30 giugno perché per quella data è prevista la scadenza dei contratti. Altrimenti, bisognerebbe studiare una formula o una deroga che permetta ai calciatori in scadenza di poter giocare con lo stesso club anche dopo il 30 giugno. Con questa ipotesi viene dato per scontato il rinvio di Euro2020: ecco le ultime sugli Europei>>>

