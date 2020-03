Coronavirus – Si va verso un rinvio di Euro 2020, ecco le ipotesi

ULTIME NEWS – Come riporta quest’oggi il Corriere della Sera, la UEFA sta iniziando a valutare l’idea del rinvio di Euro 2020.

Per giornata di martedì 17 marzo, è stata convocata un’assemblea in conference call con le 55 federazioni europee, l’Eca, l’European League e la Fifpro per decidere come affrontare l’emergenza Coronavirus. Le varie componenti chiederanno di anteporre i tornei nazionali e le coppe a Euro 2020, che va dunque verso il rinvio. Ancora da trovare però la nuova data: l’ipotesi più gettonata è giugno 2021, ma non è da escludere nemmeno il periodo che va da fine novembre a metà gennaio.

Sempre in tema Coronavirus, ecco il messaggio di Franck Ribery in merito. Clicca qui per saperne di più >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android