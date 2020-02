Calciomercato Milan – Thiago Silva: ipotesi Everton con Ancelotti

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva è incerto. Il Milan sogna un clamoroso e nostalgico ritorno, che potrebbe fare una grande differenza per rinforzare la difesa. Ma non è così facile. Il rinnovo con il PSG è comunque lontano, Leonardo non lo ritiene più all’altezza del nuovo progetto del club francese. Anche lo stipendio molto alto incide.

Dove giocherà Thiago Silva la prossima stagione, nel caso non dovesse – come pare – rinnovare con il PSG? Le opzioni non sono tantissime al momento, nonostante uno come Thiago Silva può ancora farsi valere. Chi lo conosce bene è Carlo Ancelotti, che potrebbe addirittura pensare al brasiliano per il suo Everton. I progetti del club di Liverpool sono molto ambiziosi, Ancelotti vuole portare in alto i Toffees. E proprio loro non avrebbero problemi a garantire ancora uno stipendio alto a Thiago Silva. Difensore che peraltro potrebbe essere attratto da un’esperienza in Premier League.

Ancelotti insidia il Milan: dopo lo scippo di anni fa, con lui allenatore del PSG che acquistò Thiago Silva proprio dai rossoneri, potrebbe arrivare un nuovo "sgarbo" al suo ex amato club. Non v'è alcuna certezza in merito a questa trattativa, al momento è un'idea. Ancelotti, inevitabilmente, lavora anche in proiezione futura.

