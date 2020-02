Calciomercato Milan – Il ritorno di Thiago Silva non è da escludere

CALCIOMERCATO MILAN – Nell’ambiente rossonero da qualche tempo a questa parte circola con insistenza la voce di un possibile ritorno di Thiago Silva al Milan.

A riportare la notizia quest’oggi sono i colleghi di Calciomercato.com, i quali scrivono che il centrale difensivo è alla ricerca di un ultimo grande club dati i suoi 36 anni da compiere a settembre, e sarebbe pronto a lasciare il PSG al termine del suo contratto, ossia il prossimo 30 giugno. I parigini guardano al futuro e vogliono liberarsi di Thiago Silva, mentre il Milan ha bisogno di un giocatore d’esperienza e pronto subito per continuare a far crescere Alessio Romagnoli. Ecco perché il brasiliano può essere il giocatore giusto.

Quindi, dopo Zlatan Ibrahimovic, potrebbe esserci un altro gradito ritorno visto che il legame fra Thiago Silva e il Milan non si è mai interrotto veramente. Intanto Ruud Gullit, ex grande calciatore rossonero, ha voluto suggerire al Diavolo il nome di un possibile allenatore perfetto per le ambizioni del Milan: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

