Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (16/03/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con l’intervista a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, sullo stop del campionato di Serie A e sulla pandemia da coronavirus. In alto, sotto la testata, spazio alla Juventus, con Maurizio Sarri che studia due diverse squadre per affrontare, quando riprenderanno, il torneo nazionale e la Champions League, ed al Milan, con Stefano Pioli che, come compito, ha quello di convincere l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis a confermarlo sulla panchina rossonera. Quindi, spazio al mercato dell’Inter, con il Presidente Steven Zhang pronto ad avallare una spesa di 40 milioni di euro per il centrocampista Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Infine, le parole di Robin Gosens, terzino-goleador dell’Atalanta e la possibilità, concreta, che domani la UEFA rinvii Euro 2020 di un anno.

