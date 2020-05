Calciomercato Milan – Dalla Russia: Diavolo sui gemelli Miranchuk

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Express‘, la Roma, il Milan e il Siviglia sarebbero sulle tracce dei gemelli Anton ed Aleksei Miranchuk, classe 1995, entrambi trequartisti in forza alla Lokomotiv Mosca.

Il Milan, in particolare, già nello scorso mese di gennaio aveva provato a prendere Aleksei Miranchuk, andato a segno in Champions League contro la Juventus, ma senza successo.

Roma, Milan e Siviglia, però, tenteranno nuovamente l’assalto al numero 11 ed al numero 59 della compagine moscovita. La Lokomotiv Mosca, per privarsi dei fratelli Miranchuk, però, chiede almeno 15 milioni di euro ciascuno. OFFERTA DELLA FIORENTINA PER LUCAS PAQUETÁ: CLICCA QUI PER I DETTAGLI >>>