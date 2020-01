Calciomercato Milan – Offerta rifiutata per Miranchuk della Lokomotiv Mosca

CALCIOMERCATO MILAN – Ore caldissime per il Milan in questi ultimi minuti di calciomercato. Alexis Saeleamekers sta per diventare un giocatore rossonero, mentre ci sono problemi per Antonee Robinson, per questo motivo è stato richiamato alla base Diego Laxalt. Ma c0è di più: secondo quanto riporta il portale russo ‘Sport Express’, i rossoneri avrebbero fatto un tentativo last minute per Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv Mosca. Il club russo, però, avrebbe rifiutato la proposta del Diavolo, sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15-17 milioni che sarebbe diventato obbligo in caso di raggiungimento del 50% delle presenze. Intanto il Milan è interessato ad un giovane italiano, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android