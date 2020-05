Calciomercato Milan – Dalla Francia: Bennacer piace al Manchester City

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘FootMercato‘, sito web francese che si occupa di calciomercato, il Manchester City vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo, nella stagione 2020-2021, con il regista franco-algerino Ismäel Bennacer, classe 1997, giunto appena la scorsa estate al Milan a titolo definitivo dall’Empoli per 16 milioni di euro.

Numericamente, Bennacer andrebbe a prendere il posto di David Silva, fantasista spagnolo che lascerà i ‘Citizens‘ in estate in scadenza di contratto. La crescita esponenziale avuta da Bennacer, secondo ‘FM‘, nell’ultima stagione con il Diavolo non è passata inosservata agli occhi dei grandi club europei, tra cui, appunto, il Manchester City.

Il manager Pep Guardiola, che segue il giocatore da molto tempo, avrebbe già speso delle parole in suo favore presso lo staff tecnico ed intavolato discussioni con l’entourage di Bennacer per un trasferimento in Premier League. Il Milan, ha confermato ‘FootMercato‘, non vuole separarsi dal suo numero 4, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il club di Via Aldo Rossi.

Ma, per il sito web francese, Bennacer non direbbe di no a prescindere ad un ritorno in Inghilterra, dove ha già indossato la maglia dell’Arsenal nella stagione 2015-2016 (una presenza in Coppa di Lega), a condizione, però, di poter disputare una competizione europea (il Manchester City attende l’esito del ricorso al TAS di Losanna per il ‘ban‘ di due anni dalle coppe inflittogli dalla UEFA) e di poter continuare a crescere senza troppe pressioni.

Per Bennacer, dunque, si profila un duello tra PSG e Manchester City. Chi la spunterà? Ci si augura che sia il Milan.