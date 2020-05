Calciomercato Milan – Bennacer incedibile, respinta l’offerta del Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi in edicola, per il Milan Ismael Bennacer non è in vendita. I rossoneri non vogliono privarsi di un giocatore che ha mostrato qualità importanti a partire dalla Coppa D’Africa vinta con l’Algeria, competizione in cui ha vinto anche il premio come miglior giocatore. Qualità che ha dimostrato ampiamente anche nella sua prima stagione con il Diavolo, in cui si è impossessato del ruolo di leader indiscusso del centrocampo.

In un’intervista negli ultimi giorni Bennacer ha poi confermato la sua voglia di restare: “Se penso alla storia di questo grande club e mi metto la maglia, voglio solo combattere e dare tutto me stesso quando sono in campo. Voglio vincere tutto”. Altro non è che una dichiarazione d’amore ma, cosa anche più importante, queste parole vogliono essere un messaggio diretto a Leonardo, direttore sportivo del Psg. Il club francese avrebbe fatto un’offerta di 30 milioni di euro per il giocatore, gentilmente rispedita al mittente dal Milan. Il club rossonero è convinto che il prossimo anno il prezzo del suo cartellino potrebbe addirittura aggirarsi sui 50 milioni.

Ma Leonardo rimane in agguato perché grande estimatore di Bennacer. Chissà che non ci si possa aggiornare in futuro. Intanto i numero 4 rossonero si è detto molto tranquillo e ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Nello spogliatoio siamo uno di fronte all’altro. Se non faccio bene in allenamento mi prende in giro, ma questo mi va bene perché così devo fare sempre del mio meglio. Zlatan è uno di quei giocatori che ti aiuta sempre e vuole il meglio. Non puoi fare un errore con lui, solo così puoi crescere“.

Un messaggio che Bennacer non si è fatto ripetere più di una volta, perché la sua evoluzione è stata evidente. E continuerà a crescere con la maglia del Milan addosso.

