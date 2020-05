Calciomercato Milan – PSG, c’è l’offerta per Bennacer: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Ismael Bennacer piace al PSG di Leonardo. È lui l’obiettivo per rinforzare il centrocampo dei parigini. Secondo i colleghi di Le10Sport.com c’è già l’offerta pronta per l’algerino: 30 milioni di euro.

Ora bisognerà capire se il Milan questa estate vorrà fare cassa vendendo l’unica certezza del proprio centrocampo. In tutta onestà, senza troppi giri di parole, pensiamo che vendere Bennacer sarebbe una follia, tantomeno a 30 milioni. Secondo il portale francese, l’algerino sarebbe tentato dalla proposta parigina.

Bennacer è arrivato dall’Empoli la scorsa estate per circa 15 milioni di euro, uno dei colpi low-cost meglio riusciti al club negli ultimi anni di trattative in entrata. Probabilmente Bennacer è il miglior acquisto della stagione insieme a Theo Hernandez. L’algerino è tra i pochi ad avere garantito, a prescindere, il posto da titolare. E quando non c’è, la sua assenza pesa eccome. Nonostante fosse alla prima esperienza in una big, in poco tempo è riuscito a prendersi in mano l’intero reparto.

Vedremo da qui all’inizio della sessione estiva di calciomercato se verranno o meno confermate queste cifre. Speriamo che il Milan non venda Bennacer, e che proprio da lui riparta per rinforzare ulteriormente il centrocampo e l’intera squadra. Intanto spunta un inaspettato retroscena su Boban e Raiola >>>

