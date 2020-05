Calciomercato Milan – Boban voleva Kean? Il retroscena

CALCIOMERCATO MILAN – Moise Kean in Premier League ha sin qui fallito. La cessione dalla Juventus all’Everton è stata positiva solo per i bianconeri. Il calciatore italiano non ha affatto inciso con i Toffees, e ora si parla ovviamente di un suo trasferimento. Ma lo scorso gennaio, secondo i colleghi di calciomercato.com, sarebbe stato nuovamente vicino al Milan.

Ci sarebbe stato infatti un incontro tra Mino Raiola e Zvonimir Boban, in cui il noto agente ha proposto al dirigente croato proprio Kean per l’attacco del Milan. I rossoneri avevano già acquistato Ibrahimovic e di lì a poco si sarebbero liberati di Suso e Piatek.

Boban si sarà probabilmente confrontato con Paolo Maldini, decidendo (a nostro avviso giustamente) di non accettare la proposta di Raiola. Del resto Kean avrebbe avuto un prezzo parecchio importante, e non è detto che l’Everton (con Ancelotti da poco arrivato) avrebbe accettato un prestito. Ecco l’ultima indiscrezione di calciomercato appena emersa >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓