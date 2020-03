Calciomercato Milan – Bobic (DS Eintracht): “Silva? Nessuna novità”

CALCIOMERCATO MILAN – Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha rilasciato una lunga intervista alle colonne del magazine tedesco ‘Kicker’ toccando diversi argomenti, compreso quello legato al prossimo calciomercato estivo ed al futuro di André Silva, classe 1995, attaccante portoghese giunto in prestito dal Milan in estate.

“Non ci sono novità al momento. Zvonimir Boban è stato licenziato e Paolo Maldini è risultato positivo al Coronavirus. Il Milan ha problemi ben diversi da quelli legati al futuro di André Silva”. Finora, prima dello stop della Bundesliga per via del coronavirus, André Silva aveva segnato 8 gol in 26 gare tra campionato, Europa League e DFB-Pokal, la coppa nazionale.

