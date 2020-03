PM – Fernández (MARCA): “André Silva? A Siviglia poco professionale”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘PianetaMilan.it‘ ha intervistato, in esclusiva, Alberto Fernández, giornalista del popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘ che segue il Siviglia. Con lui abbiamo parlato dei motivi per cui André Silva, a Siviglia nella stagione 2018-2019 in prestito dal Milan, non abbia convinto in club andaluso a riscattarlo a titolo definitivo.

“André Silva è un grande giocatore che deve fare un vero passo avanti. Ha iniziato bene a Siviglia ma si è nascosto quando la squadra ne aveva più bisogno. Ha le possibilità per essere un numero 9 dominante nel calcio europeo, ma deve lavorare mentalmente affinché ciò si realizzi. A Siviglia ha lasciato la sensazione di non essere abbastanza professionale“, ha detto Fernández. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE >>>

