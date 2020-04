Calciomercato Milan – Baiocchini: “André Silva-Rebic, ecco la situazione”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport‘, ha fatto il punto della situazione su André Silva e Ante Rebic, attaccanti in prestito biennale ad Eintracht Francoforte e Milan.

Queste le dichiarazioni di Baiocchini: “Per quanto riguarda Rebic, la prossima finestra di mercato potrebbe potrebbe essere interessante: è vero che lui è legato da un prestito biennale ma è legato ad André Silva, ora all’Eintracht. Il portoghese, nonostante abbia detto di trovarsi bene, non ha convinto molto in Germania“.

"Nel caso la squadra tedesca decidesse di non riscattarlo il Milan dovrebbe spendere 25 milioni di euro per il giocatore croato in una situazione che va valutata attentamente da Ivan Gazidis e da chi avrà il progetto tecnico", ha concluso Baiocchini su Rebic ed André Silva.