Calciomercato Milan – Andre Silva: “Futuro? Sto bene in Germania”

CALCIOMERCATO MILAN – Andre Silva, calciatore del Milan in prestito all’Eintracht Francoforte dalla scorsa estate, nell’intervista rilasciata alla Bild ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere ancora in Germania.

"Futuro? Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare – sottolinea Andre Silva -. Coronavirus? Ero in ottima forma ultimamente, ma in un momento come questo, in cui tutti stanno combattendo la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto ciò che conta è la salute delle persone".

