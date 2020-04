Boban, lo scontro con Gazidis e il Milan continua in tribunale

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, continua lo scontro tra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ovviamente in questo momento è tutto fermo per l’emergenza coronavirus, ma lo scontro tra il croato e il club rossonero continuerà in tribunale.

Boban, infatti, non accetta la “giusta causa” nel suo licenziamento. Riconosce di aver attaccato Gazidis nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ma l’ex rossonero ritiene scorretto il comportamento dell’ad, reo di aver praticamente ingaggiato o comunque allacciato i contatti con Ralf Rangnick senza averlo comunicato ai dirigenti dell’area sportiva. Il Milan, dopo diversi anni dall’addio di Silvio Berlusconi, non riesce ancora a trovare pace. A proposito di ex, Fassone attacca tutti nell’intervista rilasciata a Tuttosport, continua a leggere >>>

