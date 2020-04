Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: scambio Donnarumma-Kepa possibile

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto riporta il Daily Star questa mattina, il Chelsea di Roman Abramovic starebbe preparando l’affondo per Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero in scadenza di contratto a giugno 2021.

I ‘Blues’, come già trapelato diverso tempo fa, sarebbero disposti a inserire nella trattativa il cartellino di Kepa Arrizabalaga (classe 1994), che nell’ultima stagione si è svalutato a causa delle sue prestazioni non eccellenti. Per un certo periodo il portiere spagnolo aveva addirittura perso il posto da titolare in favore del più esperto collega argentino Caballero.

Il club londinese allora pensa ad uno scambio con il Milan che coinvolgerebbe i due portieri, anche se a noi risulta molto difficile che il Chelsea possa lasciar partire con così tanta facilità un giocatore pagato la bellezza di 80 milioni solo 2 stagioni fa. Su Donnarumma comunque, oltre al Chelsea, rimangono vigili anche Juventus, Real Madrid e PSG.

E’ chiaro che il Milan in caso di cessione di Gigio dovrà cercare un sostituto e negli ultimi giorni i nomi che circolano con maggiore insistenza sono Juan Musso dell’Udinese – consigliato dall’Argentina – e da Alex Meret del Napoli che con Gattuso trova poco spazio.

Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic invece, è previsto un incontro nelle prossime settimane fra l’entourage del giocatore e Ivan Gazidis per discutere della sua permanenza o meno in rossonero in vista della prossima stagione. Per saperne di più clicca qui >>

