Profiling – Calciomercato Milan: Meret, agilità e reattività per il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN – Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, ma il Milan sta comunque lavorando per pianificare al meglio la prossima stagione. E’ chiaro che molte delle decisioni future ruoteranno intorno a Gianluigi Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, il club rossonero sarebbe costretto a cedere il portiere per non rischiare di perderlo a parametro zero nella stagione successiva. Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, il Milan sarebbe interessato a Alex Meret, estremo difensore del Napoli. Scopriamo insieme chi è.

Nome: Alex Meret

Età: 23 (nato il 22 marzo del 1997 a Udine)

Nazionalità: Italiana

Squadra: Napoli

Ruolo: Portiere

Piede preferito: Sinistro

Prezzo: 28 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Meret cresce nel settore giovanile dell’Udinese, dove nella stagione 2015-2016 viene inserito in prima squadra come vice del titolare Karnezis. Esordisce tra i grandi il 2 dicembre 2015 nella partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il portiere, però, non trova spazio e passa alla Spal, che era stata appena promossa in Serie B. Meret disputa un grande campionato, contribuendo in maniera determinante alla promozione nella massima serie.

L’esordio in Serie A arriva però solo il 28 gennaio 2018, visto che Meret è costretto ad operarsi per curare un’instabilità della parete inguinale. Nell’estate 2018 viene acquistato dal Napoli. L’esordio in Nazionale maggiore avviene invece il 18 novembre 2018 nel secondo tempo della partita di Palermo tra Italia e Armenia, finita 9 a 1 a favore degli azzurri.

