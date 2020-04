Profiling – Musso: un argentino (primo) per la porta del Milan?

Nome: Juan Musso

Età: 25 anni (6 maggio 1994)

Nazionalità: argentina

Squadra: Udinese

Ruolo: portiere

Piede preferito: destro

Prezzo: 30 milioni

CARRIERA E CURIOSITÀ

CALCIOMERCATO MILAN – Nell’ottica di una possibile partenza di Gigio Donnarumma in estate, viste le difficoltà che il club rossonero potrebbe trovare nel rinnovare il contratto del portiere campano in scadenza a giugno 2021, tra i vari profili che il Milan sta tenendo sott’occhio c’è Juan Musso, estremo difensore argentino dell’Udinese.

Musso è un portiere molto talentuoso e in assoluta rampa di lancio dopo le ultime due stagioni in cui ha vestito la maglia del club friulano. Soprattutto nell’ultima il numero uno bianconero ha mostrato le sue doti da portiere, venendo confermato stabilmente anche nella rosa della nazionale argentina. Musso ha mosso i suoi primi passi a livello calcistico nel Racing de Avellaneda, dove approda in prima squadra – dopo aver fatto tutte le giovanili – nel 2016.

E’ nella stagione successiva (2017-18) però che diventa il titolare, guadagnandosi le attenzioni dell’Udinese che in estate lo acquista per quasi 4 milioni. Coi friulani, complice un infortunio alla mano, debutta solo alla decima giornata, scalzando Scuffet nelle gerarchie. Da lì in poi il posto sarà sempre suo, fino ad oggi, diventando uno dei portieri più forti e promettenti del nostro campionato.

