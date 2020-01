Calciomercato Juventus – Scatto per Tonali, ma piace tanto in Inghilterra …

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sandro Tonali sempre più oggetto del desiderio dei top club. Non solo di Juventus, Inter e PSG: il centrocampista del Brescia è seguito anche dai club di Premier League, Liverpool su tutti. Il Brescia di Massimo Cellino chiede 50 milioni di euro per lasciarlo andare in estate.

Stando a quanto riportato da “Goal.com”, dopo Dejan Kulusevski, la Juventus vuole accaparrarsi un altro dei classe 2000 più interessanti del panorama italiano ed europeo come Tonali. Il centrocampista del Brescia piace a molti, ma i bianconeri sono più avanti, nonostante una concorrenza molto ampia.

L’interesse dell’Inter è già noto, infatti nelle scorse settimane ci sarebbe stata una cena tra Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, e l’entourage del calciatore. Anche l’interesse del PSG è cosa nota: Leonardo sogna un’altra operazione in stile Marco Verratti, anticipando la concorrenza. Devono però fare i conti con i bianconeri e anche con i club della Premier League, che hanno messo gli occhi sul talento 19enne.

In testa ci sarebbe il Liverpool, ma anche il Manchester City sembra stare guardando con grande attenzione lo sviluppo di Tonali. Infine, anche il Manchester United avrebbe mandato spesso gli osservatori al ‘Rigamonti‘ per studiare il profilo del centrocampista. L’unica certezza, come detto, è il prezzo minimo che il patron del Brescia Cellino ha fissato per il suo numero 4: 50 milioni di euro. Difficilmente chi vorrà Tonali potrà scendere sotto questa cifra.

La Juventus e le altre pretendenti sono avvisate, la corsa a Tonali potrebbe facilmente tramutarsi in asta. ‘Deloitte‘, intanto, ha stilato una classifica riguardo i ricavi provenienti dallo stadio per quanto concerne i top club europei. Per scoprire in che posizione è il Milan, continua a leggere >>>

