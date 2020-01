Calciomercato Milan – Il Psg vuole Tonali, ma i rossoneri sono alla finestra

CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali è una delle più sorprese più interessanti di questa Serie A, con tanti club che si stanno interessando a lui per la prossima stagione.

Secondo quanto viene scritto dal giornalista Nicolò Schira, domani alcuni osservatori del Psg saranno al Rigamonti per assistere alla partita tra il Brescia e la Lazio. Leonardo vuole a tutti costi un altro talento del calcio italiano, così come è successo in passato con Marco Verratti. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano, e sperano di cogliere eventuali opportunità.

