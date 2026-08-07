Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Sky Sport' dal ritiro del Milan a Giacarta (Indonesia) dove domani, alle 14:00 ora italiana, i rossoneri di Rúben Amorim affronteranno in amichevole il Chelsea di Xabi Alonso nella seconda partita della loro tournée precampionato. Ecco, qui di seguito, le dichiarazioni di Jashari.

Milan, Jashari: "Amorim vuole un gioco dominante e di intensità"

: "Si respira aria nuova con mister Amorim, una nuova energia anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perché dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo".

Sull'anno trascorso con Massimiliano Allegri: "Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così".

"Per fare bene ho bisogno di continuità e fiducia"

: "Non è andata come speravo, mi sono fatto male e ho giocato poco, questo non era secondo i miei piani. Per fare bene ho bisogno di continuità e fiducia, voglio fare vedere ciò che sono in grado di fare".

Sul suo rapporto con Luka Modrić: "Già contro l'Inter ho avuto buone sensazioni con lui, spero di giocare tanto insieme a Luka visto che l'anno scorso non è stato possibile. Lui vuole vincere sempre, è nel suo DNA e questo lo trasmette ogni giorno anche a noi. Non è normale avere la sua età e avere quella mentalità, quella voglia di andare sempre al massimo. E' un esempio per tutti noi e lo dimostra ogni giorno".

"La mentalità sarà la forza del gruppo. Vogliamo provare a vincere anche in Europa"

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: "La mentalità sarà la vera forza di questo gruppo, fin da quando scenderemo in campo nei primi minuti. È il club stesso che vuole vincere sempre e faremo di tutto per portare a termine i nostri obiettivi. Non posso dire che vinceremo subito lo Scudetto, prima dovremo costruire questa nuova mentalità, giocando a calcio e farlo divertendoci tutti insieme. Se riusciremo a unire queste cose allora potremo fare davvero bene".: "Ci dispiace non giocare questa competizione, era il nostro obiettivo nella passata stagione. Quest'anno avremo l'Europa League e sarà importante comunque, anche perché ci aspettano grandi squadre e partite difficili. Dovremo farci trovare pronti perché vogliamo provare a vincere anche in Europa".