Ricavi dallo stadio: il Barcellona guida la classifica, Milan diciassettesimo

NEWS MILAN – Quali sono le squadre che percepiscono più ricavi dallo stadio? Deloitte, dopo l’analisi riguardo il fatturato dei top 20 club europei, analizza quali sono stati i ricavi arrivati dallo stadio nella stagione 2018/2019. Inter e Juventus sono le due squadre a livello europeo con più crescita: il club di proprietà di Suning ha avuto una crescita rispetto all’anno precedente del 44,2%, la migliore a livello continentale, la società bianconera, decima in Europa, mostra invece un aumento da 51 a 66 milioni, con una variazione pari al 28,1%.

La forbice con gli altri top club resta comunque molto ampia, basti pensare che i ricavi di Juventus, Inter e Milan sommati non bastano per raggiungere la cifra incassata dal Barcellona. I blaugrana infatti si confermano anche per la stagione 2018-19 al vertice del calcio europeo per quanto riguarda il totale dei ricavi derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, con un aumento pari a circa il 10%, passando da 145 a 159 milioni di euro incassati.

A seguire il Real Madrid, mentre sul gradino più basso del podio si piazza il Manchester United. I Red Devils hanno incassato 121 milioni tramite gli ingressi ad Old Trafford, un solo milione in più rispetto alla stagione precedente. La Premier League, è il campionato più rappresentato in questa speciale classifica con 6 squadre nelle prime undici posizioni. Oltre lo United, troviamo in quinta piazza l’Arsenal, poi il Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City, queste ultime due in netto calo.

La posizione mancante nella Top 10 è occupata dai campioni di Germania del Bayern Monaco con 92 milioni, -11%, passando così dal quinto all’ottavo posto a distanza di una sola stagione. Tornando all’Italia, le altre due squadre della nostra Serie A presenti fra le prime 20 d’Europa, sono Milan e Roma.

I rossoneri usciti dalla Top 20 per quanto riguarda i ricavi totali incassati dai club, hanno incassato 34 milioni rispetto ai 37 dell’anno prima. La società capitolina invece ha ottenuto ricavi per 32 milioni, con una riduzione di 3 milioni. Il Napoli si piazza appena fuori dalle prime 20. Gli incassi derivanti dai match disputati al San Paolo sono stati 16 milioni, con una riduzione addirittura del 16,3%, dato peggiore a livello continentale.

