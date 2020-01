Calciomercato Milan – Di Marzio: “I rossoneri pensano a Cengiz Under”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, intervenuto alla trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fatto il punto sul mercato del Milan. “Il Milan ha una tentazione Cengiz Under. Continua a pensare a lui. In questo momento non coincidono volontà e formule. La Roma non vorrebbe darlo e l’idea era nata con uno scambio Suso-Under. La Roma avendo preso Politano, difficilmente prenderà anche Suso. Il Milan però continua a pensare ad Under e nei prossimi giorni potrebbe riprovarci perché c’è un elevato gradimento tecnico da parte della dirigenza”.

Su Ricardo Rodríguez: “Il Milan ha proposto un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni. Gli emissari del PSV ora torneranno in Olanda per chiedere il permesso al club di procedere con questa onerosa operazione a titolo definitivo”. Intanto, ecco le ultime su Ricardo Rodriguez al PSV>>>

