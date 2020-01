Calciomercato Milan – Con Politano a Roma, Diavolo su Shaqiri?

CALCIOMERCATO MILAN – Intreccio di mercato tra Milano e Roma: Inter e Milan trattano su più fronti con i capitolini, i rossoneri come risaputo sono alla ricerca di un esterno offensivo. Stando a quanto riporta “Calciomercato.it”, sul piatto ci sarebbero nomi in comune per i dirigenti Gianluca Petrachi e Paolo Maldini: in particolare Matteo Politano e Xherdan Shaqiri.

L’attaccante svizzero del Liverpool, oltre che alla società della Capitale, è stato proposto anche al Milan che è pronto a dire addio a Jesús Suso in cambio dei 25 milioni di euro richiesti. Shaqiri, ex Inter nel 2015, è corteggiato dalla Roma, anche se dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, Petrachi è in costante pressing su Politano.

Nelle ultime ore infatti, i dirigenti di Roma e Inter sarebbero a lavoro per lo scambio tra Politano e Leonardo Spinazzola. I due tecnici, Antonio Conte e Paulo Fonseca hanno già dato il loro benestare allo scambio tra l’esterno offensivo e il terzino ex Juventus. L’operazione tra Inter e Roma è ben avviata e consentirebbe ad entrambe le società importanti plusvalenze.

Shaqiri resta quindi sullo sfondo per i giallorossi, ma ora sembrerebbe entrare anche in orbita Milan. Finora in stagione lo svizzero ha disputato 10 partite, realizzando un gol nel derby di Premier League contro l’Everton. Si avvicina intanto l’ottavo di finale di Coppa Italia, la gara Milan-Spal. Per le novità di formazione e le ultime da Milanello, continua a leggere >>>

