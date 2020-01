Calciomercato Milan – Suso vuole partire, Raiola è al lavoro

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, il Milan farà di tutto per cedere Jesus Suso in questa finestra di mercato. Lo spagnolo è il primo nome sulla lista dei partenti e spera di trovare una nuova sistemazione fin da subito, scelta che avrebbe confidato anche ad alcuni giocatori a Milanello. Il suo nuovo procuratore Mino Raiola è già a lavoro in questo senso. Ieri ci sono stati dei contatti con la Roma che cerca un sostituto di Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio. La cessione di Suso sarebbe oro colato per le casse rossonere, che vedrebbero registrarsi una piena plusvalenza visto il suo acquisto a parametro zero.

Il suo arrivo avvenne nella gestione Galliani-Maiorino, che presero il giocatore ad una cifra vicina ai 500 mila euro. Dopo un impatto che non fu dei migliori, Suso è stato mandato in prestito al Genoa, ritornando galvanizzato dalla cura Gasperini. Da lì in poi la sua avventura rossonera prese il decollo. In una squadra che non si è mai distinta per qualità, l’ex Liverpool è sempre stato il punto di riferimento di tutti gli allenatori passati dalle parti di via Aldo Rossi.

Adesso però numero 8 rossonero si sta rendendo protagonista della sua peggiore annata da quando è al Milan. Al contrario delle ultime stagioni in cui si è sempre distinto come leader tecnico della squadra, Suso in questo momento è l’ombra di se stesso e ha collezionato finora la miseria di un gol e due assist. In più il rapporto con i tifosi è ormai ai minimi termini, San Siro non gli perdona più niente e lo fischia in continuazione. Servono 25 milioni di euro: in questo caso il Milan e Suso terminerebbero il loro rapporto senza troppi rimpianti. Intanto ecco le prime parole di Simon Kjaer su Zaltan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

