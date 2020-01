Calciomercato Roma – Svolta Politano: non convocato per Inter-Cagliari

CALCIOMERCATO ROMA – Segnali di avvicinamento tra Matteo Politano e la Roma, le due parti sono sempre più vicine. A confermarlo è un chiaro indizio: l’esterno mancino non è stato convocato per la gara di Coppa Italia in programma questa sera contro il Cagliari.

In attesa della conferma ufficiale da parte dell’Inter, a riportarlo è “Sky Sport”. Antonio Conte ha deciso di fare a meno di Politano per il match in programma alle ore 20.45, sfida che, in caso di successo, aprirà all’Inter le porte dei quarti di finale di Coppa Italia.

Politano è sempre più lontano dall’Inter e sempre più vicino al ritorno alla Roma. Un’operazione che è in realtà uno scambio, all’Inter infatti dovrebbe andare Leonardo Spinazzola, pronto a lasciare i giallorossi dopo appena 6 mesi dal suo arrivo dalla Juventus. Anche il Napoli e il Milan hanno provato a mettere le mani su Politano per rinforzare i rispettivi reparti offensivi: gli azzurri attraverso uno scambio con Llorente, i rossoneri provando a inserire nell’operazione Franck Kessié. Ora, la Roma ha sorpassato tutti.

