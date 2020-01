Calciomercato – Dalla Spagna: Allegri si è offerto da subito al Barcellona

CALCIOMERCATO – Tanta carne al fuoco in casa Barcellona. Oltre le vicende legate al mercato in uscita e ai nomi di Jean-Clair Todibo ed Arturo Vidal, l’eliminazione in semifinale di Supercoppa di Spagna ha lasciato l’amaro in bocca alla dirigenza catalana.

Ernesto Valverde rischia il posto e i candidati a sedersi sulla panchina del Barcellona non mancano affatto. C’è chi ha già fatto sapere che non ci pensa minimamente, almeno per ora, come Xavi e Ronald Koeman, troppo impegnati a finire quello che hanno cominciato. Il primo è seduto sulla panchina dell’Al Sadd, il secondo si sta preparando per il viaggio verso Euro 2020 come Commissario Tecnico dei Paesi Bassi.

Poi c’è chi potrebbe, ma forse dovrebbe rivedere qualche posizione, come Mauricio Pochettino, che aveva parlato di coltivare la terra piuttosto che allenare al Camp Nou. Infine, c’è chi si offre di sua spontanea volontà, almeno a sentire quello che trapela dalla Spagna. Direttamente dalla Catalogna infatti, il “Mundo Deportivo”, da sempre molto attento alle vicende blaugrana, ha sparato una vera e propria bomba: Massimiliano Allegri si sarebbe offerto al Barça per sostituire Valverde.

L’ex allenatore della Juventus sarebbe pronto a prendere subito le redini al Camp Nou. Questo, spiega, “Mundo Deportivo”, è ciò che una persona molto vicina al tecnico ha fatto sapere alla società catalana. Un cambio di opinione abbastanza radicale, se così fosse, dato che lo stesso Allegri ha spiegato di volersi prendere una pausa fino a giugno 2020.

Vero è che la panchina del Barça libera e disponibile è un’opportunità troppo ghiotta, di quelle che capitano una volta nella vita, o forse non capitano affatto. Dunque, in caso di contatti, più che comprensibile che il tecnico decida di non porre un veto temporale e possa valutare l’idea di subentrare in corsa a Valverde.

Il futuro sulla panchina del Barcellona è in bilico, ma quasi certamente, a breve, ci saranno sviluppi. Il Barcellona intanto sta guardando in Italia per sostituire Luis Suárez. Per le ultime, continua a leggere >>>

