Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Suárez crack, Barcellona su Leao

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle scorse ore il Barcellona, che probabilmente esonererà il tecnico Ernesto Valverde per portare, sulla panchina della Prima Squadra blaugrana, l’ex leggenda sul terreno di gioco, Xavi, ha appreso di dover rinunciare, per lungo tempo, a Luis Suárez.

Il centravanti uruguaiano, classe 1987, è infatti stato operato al ginocchio destro e sarà costretto a fermarsi almeno per 4 mesi. Il Barça, dunque, in piena lotta con il Real Madrid per conquistare il titolo di Campione della Liga, da qui al 31 gennaio, necessariamente, tornerà sul mercato per reperire un nuovo attaccante.

Sono tanti i profili che il club presieduto da Josep Maria Bartomeu sta valutando. Per ‘MARCA‘, nell’elenco figurerebbe anche Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco del Milan. Secondo, invece, quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo‘, ci sarebbe un altro rossonero, ovvero Rafael Leao, classe 1999, portoghese acquistato la scorsa estate dal Lille, tra gli obiettivi sensibili del Barcellona.

Difficilmente, però, il Milan lascerà andare via Rafael Leao, proprio ora, soprattutto, che con Zlatan Ibrahimovic ha trovato un’ottima intesa, dentro e fuori il terreno di gioco. Tra gli altri calciatori seguiti dai blaugrana per rinforzare il proprio attacco ci sarebbero, sempre secondo ‘MD‘, Gabigol (Inter, ma in prestito al Flamengo negli ultimi due anni), Carlos Vela (Los Angeles FC), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Victor Osimhen (Lille) e Ezequiel ‘Chimy’ Avila (Osasuna).

Nel frattempo, però, il Milan pensa a come irrobustire la propria mediana in questa sessione invernale di calciomercato. Per le ultime idee del club di Via Aldo Rossi, continua a leggere >>>

