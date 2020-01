Calciomercato Milan – Todibo in Germania: oggi visite con lo Schalke 04

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Clair Todibo è sbarcato in Germania, ed è pronto per sostenere le visite mediche con lo Schalke 04. Il difensore del Barcellona è arrivato all’aeroporto di Düsseldorf nella serata di domenica, accolto dal direttore sportivo del club tedesco, come riportato dalla ‘Bild‘.

Il difensore classe 1999 era in orbita Milan, ma i rossoneri non avevano intenzione di prenderlo in prestito secco come invece chiedeva il Barcellona. Ecco quindi che il Diavolo ha virato su altri obiettivi, mentre arrivò la tentazione Schalke per il centrale di difesa blaugrana, che adesso si prepara a questa nuova avventura in Bundesliga.

Il Milan dopo la difesa e l’attacco, vuole puntellare il centrocampo. Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Alfred Duncan del Sassuolo: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android