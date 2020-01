Calciomercato Milan – Todibo ha deciso: andrà allo Schalke 04

CALCIOMERCATO MILAN – La telenovela che riguarda il futuro di Jean-Clair Todibo sembra ormai ai titoli di coda. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il francese è destinato allo Schalke 04, club tedesco in cui si trasferirà in prestito secco. Il difensore, ex obiettivo dichiarato del Milan per la difesa, riesce così nell’intento di non separarsi definitivamente dal Barcellona. Intanto sta prendendo piede un’ipotesi di scambio tra Milan e Roma in salsa turca, continua a leggere >>>

