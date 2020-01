Calciomercato Milan – Non e’ escluso l’arrivo di un altro difensore

CALCIOMERCATO MILAN – La difesa del Milan cambia volto. Simon Kjaer (accordo raggiunto con Atalanta e Siviglia) diventa la prima alternativa a Romagnoli e Musacchio, che tra l’altro sono entrambi diffidati. Al prossimo cartellino giallo ci sarà spazio per lui.

Dopo la partenza di Caldara, Gabbia è dunque il quarto centrale in rosa, anche se non ha ancora esordito in prima squadra. Potrebbe essere acquistato un altro difensore, ma in questo caso si tratterebbe di un giovane che verrebbe inserito con prudenza in rosa: un profilo alla Todibo insomma, anche se l'affare in questo momento sembra essere completamente bloccato.

