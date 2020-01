Yonghong Li: “Elliott ha salvato il Milan dalla bancarotta? Fake news!”

NEWS MILAN – Attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex presidente del Milan Yonghong Li ha attaccato il fondo Elliott e Ivan Gazidis: ecco le sue parole. “Gazidis ha detto Elliott salvato il Milan dal fallimento. Questa è un Fake News! Come ha detto David (Han Li ndr): “I soldi nel conto del Milan erano bloccati da Elliott e non potevamo usarli … dopo aver lasciato il club, c’erano ancora molti soldi che noi avevamo messo”. Gazidis, sapevi che il tuo stipendio era il mio denaro?”. L’imprenditore cinese dimostra di avere ancora il dente avvelenato per come si è conclusa la sua avventura al Milan.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android