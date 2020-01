Calciomercato Milan – Ecco Kjaer. A centrocampo idea Duncan

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è stato subito accontentato. L’allenatore del Milan, alla vigilia della partita contro il Cagliari, aveva chiesto con l’urgenza un rinforzo in difesa: poche ore dopo è stato raggiunto l’accordo con l’Atalanta e il Siviglia per Simon Kjaer sulla base di un prestito di sei mesi. Se il danese però si dimostrerà all’altezza, Maldini e Boban potranno comunque esercitare un diritto di riscatto a 2.5 milioni di euro.

Kjaer diventa cosi la prima alternativa a Romagnoli e Musacchio, che tra l’altro sono entrambi diffidati. Al prossimo cartellino giallo ci sarà spazio per lui. Dopo la partenza di Caldara («la cessione è frutto di valutazioni tecniche e fisiche» ha detto Pioli), Gabbia è il quarto centrale in rosa, anche se non ha ancora esordito in prima squadra. Potrebbe essere acquistato un altro difensore, ma in questo caso si tratterebbe di un giovane che verrebbe inserito con prudenza in rosa: un profilo alla Todibo insomma, anche se l’affare in questo momento sembra essere completamente bloccato.

Per quanto riguarda gli altri reparti, la settimana prossima ci sarà un incontro tra Milan e Inter per Politano. I nerazzurri hanno chiesto Kessie, cosa che non piace a Ivan Gazidis, ma nei prossimi giorni se ne parlerà ancora, in modo da capire se c’è margine di manovra sulle formule d’acquisto. Se l’ivoriano dovesse essere ceduto il Milan andrebbe a quel punto su Alfred Duncan, che il Sassuolo valuta non meno di 20 milioni: il ghanese, per caratteristiche, è molto simile a Kessie. Infine chiudiamo con Piatek: Tottenham, West Ham, Aston Villa e Bayer Leverkusen sono di lui, ma per farlo partire servono 30 milioni di euro. Intanto è fatta per la cessione di un giocatore del Milan in Inghilterra, continua a leggere >>>

