Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: fatta per Reina all’Aston Villa

CALCIOMERCATO MILAN – Altra operazione conclusa. Dopo quella in entrata di Simon Kjaer dall’Atalanta, il Milan ha perfezionato un altro trasferimento in uscita. Si tratta di Pepe Reina. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, il portiere spagnolo si trasferirà all’Aston Villa, che ha raggiunto finalmente un accordo con il club rossonero per il 37enne ex Napoli e Liverpool. Il trasferimento avverrà in prestito secco fino a fine stagione, con stipendio pagato ovviamente dal club inglese. Dopodichè, il portiere spagnolo dovrebbe fare ritorno al Milan. Lunedì sarà a Birmingham per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto col club inglese. Per le ultime su Politano… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android