Calciomercato Milan – Kjaer in rossonero, affare fatto

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la cessione di Mattia Caldara all’Atalanta, che è in fase di ultimazione, i rossoneri erano ovviamente a caccia di un altro difensore che potesse sostituire l’ormai ex numero 31. Dopo aver valutato anche Andreas Christensen, del Chelsea, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, il Milan ha deciso di puntare su quella che era di fatto la prima scelta: Simon Kjaer. Il difensore centrale era nell’Atalanta, ma non si può parlare di scambio con Caldara, in quanto il cartellino è di proprietà del Siviglia e Kjaer si trasferirà solo in prestito per questi ultimi mesi di stagione, anche se potrebbe essere inserito un diritto di riscatto intorno ai 6,5 milioni. In ogni caso, molto probabilmente, il Milan acquisterà anche un altro centrale. Come richiesto da Stefano Pioli… Continua a leggere >>>

