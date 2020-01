Calciomercato Inter – Attesa per Vidal: ecco l’offerta nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter è in piena corsa Scudetto e vuole fare qualcosa per cercare di rimanere attaccata al treno primo posto fino alla fine della stagione. L’obiettivo numero uno dei nerazzurri è Arturo Vidal, le conferme arrivano anche dall’amministratore delegato Beppe Marotta che ai microfoni di ‘Radio Rai’ parla così del cileno: “Dipende da tanti fattori, non nascondo che per noi è un giocatore importante. L’allenatore del Barcellona è a rischio, se dovesse cambiare tecnico non so cosa potrebbe succedere”.

Dalle parole ai fatti. Secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’ l’Inter ha presentato al Barcellona un’offerta di prestito oneroso di 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. Cresce l’attesa e resta da capire il futuro di Ernesto Valverde, la vera chiave di volta che può indirizzare o meno il ritorno in Italia di Arturo Vidal. Intanto il Milan ha deciso il sostituto di Pepe Reina, continua a leggere >>>

