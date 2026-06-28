Il calciomercato estivo continua a regalare nuovi scoop, spegnendo anche tutte le 'speranze' dei tifosi del Milan. Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si tinge ancora di giallo, con una pretendente a sorpresa che ha deciso di rompere finalmente gli induci.

Mercato Milan, rossoneri fuori dalla corsa Vlahovic?

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato, ilè piombato sull'attaccante serbo. Il club turco, infatti, ha messo sul piatto una proposta faraonica: tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione. Una cifra davvero alta che ha fatto vacillare il calciatore.

A differenza di quanto si potesse immaginare, il calciatore serbo non ha declinato l'offerta, bensì l'ha messa in stand-by per capire se ci saranno altre mosse da altri club europei con cui il suo entourage ha già avviato dei colloqui. Nelle ultime ore si è parlato molto del Milan ma, ad oggi, i rossoneri sembrano ufficialmente fuori dalla corsa per il calciatore, osservando da semplici spettatori:

"Il Besiktas gli ha offerto 7/8 milioni di ingaggio. Il serbo non ha declinato l'offerta, l'ha messa in stand-by in attesa di altre squadre con cui ha parlato: tra queste, però, non c'è il Milan, di cui si è parlato negli ultimi giorni"