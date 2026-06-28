Dopo l'acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan si tira fuori dalla corsa per Dusan Vlahovic: ecco le parole di Fabrizio Romano
Il calciomercato estivo continua a regalare nuovi scoop, spegnendo anche tutte le 'speranze' dei tifosi del Milan. Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, si tinge ancora di giallo, con una pretendente a sorpresa che ha deciso di rompere finalmente gli induci.
Mercato Milan, rossoneri fuori dalla corsa Vlahovic?Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Besiktas è piombato sull'attaccante serbo. Il club turco, infatti, ha messo sul piatto una proposta faraonica: tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione. Una cifra davvero alta che ha fatto vacillare il calciatore.
A differenza di quanto si potesse immaginare, il calciatore serbo non ha declinato l'offerta, bensì l'ha messa in stand-by per capire se ci saranno altre mosse da altri club europei con cui il suo entourage ha già avviato dei colloqui. Nelle ultime ore si è parlato molto del Milan ma, ad oggi, i rossoneri sembrano ufficialmente fuori dalla corsa per il calciatore, osservando da semplici spettatori:
"Il Besiktas gli ha offerto 7/8 milioni di ingaggio. Il serbo non ha declinato l'offerta, l'ha messa in stand-by in attesa di altre squadre con cui ha parlato: tra queste, però, non c'è il Milan, di cui si è parlato negli ultimi giorni"
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