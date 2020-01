Calciomercato – Ex Milan, Honda vicino alla firma con il Botafogo

CALCIOMERCATO – La carriera di Keisuke Honda non è ancora terminata. Dopo l’esperienza con il Vitesse (ha totalizzato solo quattro presenze), l’ex calciatore del Milan è pronto a giocare in Brasile.

Stando a quanto riportato da Globoesporte, infatti, Honda avrebbe raggiunto un accordo con il Botafo: il giapponese dovrebbe volare a Rio nel prossimo weekend per firmare il contratto con il club brasiliano, attualmente quindicesimo in classifica. Intanto il Milan pensa a un grande colpo per la prossima estate, continua a leggere >>>

