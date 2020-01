Calciomercato Milan – De Paul interessa, ma se ne riparlerà a giugno

CALCIOMERCATO MILAN – Nella giornata di ieri Edoardo Crnjar, agente di Rodrigo De Paul, ha fatto visita ai dirigenti del Milan in sede. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Rodrigo De Paul interessa molto ai rossoneri ma non per l’immediato. L’argentino è un profilo di cui si riparlerà per il mercato estivo. Intanto Ricardo Rodriguez sembra sia destinato a vestire la maglia del Fenerbahce, continua a leggere >>>

