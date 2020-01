Calciomercato Milan – Rodriguez-Fenerbahce alla fine si farà

CALCIOMERCATO MILAN – Il Fenerbahce, pur avendo ricevuto il via libera da parte della Federazione turca, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Milan per Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, però, è solo una questione di tempo prima che la proposta dei turchi arrivi sul tavolo della dirigenza rossonera. Il Fenrabahce acquisterà lo svizzero con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Intanto ecco le parole di Dino Zoff su Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android