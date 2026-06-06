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Beffa Milan, Ceccarini: “Goretzka tornato d’attualità per la Juventus”

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Intervenuto con un suo editoriale pubblicato su TMW ,Nicolò Ceccarini ha voluto parlare della trattativa tra Milan e Goretzka
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha scatenato un vero e proprio tsunami in Casa Milan. L'esonero di Massimiliano Allegri e l'azzeramento totale della dirigenza non solo ha congelato tutto l'organigramma societario, ma sta avendo delle ripercussioni importanti anche sul mercato, basti pensare alla situazione legata a Leon Goretzka.

Milan, Ceccarini: "Goretzka? L'esonero di Allegri ha cambiato tutto"

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Il centrocampista del Bayern Monaco, destinato a liberarsi a parametro zero, sembrava ormai davvero ad un passo dall'approdo al Milan, ma il marasma delle ultime settimane ha fatto capovolgere tutto quanto. A parlarne è stato il giornalista Nicolò Ceccarini che, nel suo editoriale pubblicato su TMW, ha voluto svelare dei dettagli legati alla trattativa tra il diavolo e il tedesco, ormai quasi naufragata:

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"Intanto per il centrocampo dei bianconeri è tornato d'attualità il nome di Goretzka. Il tedesco era praticamente ad un passo dal Milan, poi l'esonero di Allegri ha cambiato totalmente gli scenari e adesso potrebbe diventare una grande occasione a parametro zero proprio per la Juventus, che per ora però preferisce rimanere alla finestra".

Perchè è saltato il colpo?

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Fino a poche settimane fa sembrava tutto fatto, ma a fare la differenza sono dati due fattori ben precisi, come già detto:

  • Il fattore Allegri: Goretzka era una richiesta del tecnico livornese, che lo considerava un vero e proprio leader. Senza Allegri, i contatti si sono interrotti.

  • La Champions: senza l'Europa che conta, il Milan ha perso appeal, spingendo il giocatore tedesco a valutare al tre strade.

    • Mentre Cardinale, accompagnato da Ibrahimovic, continua i casting per ridisegnare dirigenza e panchina, il mercato del Milan resta bloccato, ma non è tutto. Molti big starebbero chiedendo la cessione, in primis Rafael Leao: il portoghese ha ribadito più e più volte la volontà di lasciare il club in estate per provare nuove avventure dopo una stagione a dir poco deludente.

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