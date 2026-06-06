"Intanto per il centrocampo dei bianconeri è tornato d'attualità il nome di Goretzka. Il tedesco era praticamente ad un passo dal Milan, poi l'esonero di Allegri ha cambiato totalmente gli scenari e adesso potrebbe diventare una grande occasione a parametro zero proprio per la Juventus, che per ora però preferisce rimanere alla finestra".
Perchè è saltato il colpo?—
Fino a poche settimane fa sembrava tutto fatto, ma a fare la differenza sono dati due fattori ben precisi, come già detto:
Mentre Cardinale, accompagnato da Ibrahimovic, continua i casting per ridisegnare dirigenza e panchina, il mercato del Milan resta bloccato, ma non è tutto. Molti big starebbero chiedendo la cessione, in primis Rafael Leao: il portoghese ha ribadito più e più volte la volontà di lasciare il club in estate per provare nuove avventure dopo una stagione a dir poco deludente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA