Intervenuto con un suo editoriale pubblicato su TMW ,Nicolò Ceccarini ha voluto parlare della trattativa tra Milan e Goretzka

La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha scatenato un vero e proprio tsunami in Casa Milan. L'esonero di Massimiliano Allegri e l'azzeramento totale della dirigenza non solo ha congelato tutto l'organigramma societario, ma sta avendo delle ripercussioni importanti anche sul mercato, basti pensare alla situazione legata a Leon Goretzka.