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Goretzka, tanti saluti: il giocatore si offre alla Juventus. Dubbi sulla strategia di calciomercato del Milan

Leon Goretzka
Dalla lunga corte del Milan al possibile approdo alla Juventus: le ultime di calciomercato sul futuro di Leon Goretzka
Redazione PM

Uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan in vista dell'estate sembrava essere Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è stato corteggiato a lungo da Tare e Allegri, che avevano già trovato anche un'intesa economica: triennale da 5 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo per il quarto anno. La recente rivoluzione scatenata da Cardinale, tuttavia, ha cambiato i piani del club rossonero, così come quelli del giocatore.

I numeri di Goretzka al Bayern Monaco

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Nelle sue 8 stagioni con la maglia del Bayern Monaco, Goretzka ha realizzato 51 gol e 53 assist in 312 partite, diventando il 33° giocatore con più presenze nella storia del Club. In Germania, ha vinto da protagonista 16 trofei: 7 Bundesliga, una Champions League, una Supercoppa Uefa, 3 Supercoppe di Germania, un Mondiale per club e 3 Coppe di Germania.

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Nonostante il cambio di piani del Milan, nel destino del centrocampista potrebbe comunque esserci l'Italia. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', l'agenzia 'GR Sports', che cura gli interessi del giocatore, avrebbe "offerto" Goretzka alla Juventus. Spalletti apprezza le qualità del tedesco, ma la sua priorità resterebbe Stanislav Lobotka, mediano slovacco che ha guidato il suo Napoli nell'anno dello scudetto.

In questo scenario, il Milan rischia di farsi scappare una grande opportunità a parametro zero. L'assenza di una dirigenza, tuttavia, non permette al club di essere operativo sul mercato, perdendosi una fase cruciale della pianificazione in vista del prossimo anno. Un centrocampo composto da Goretzka, Modric e Rabiot, sembrava alla portata di mano fino a poche settimane fa, ma ora le cose sono cambiate. Il fuoriclasse croato non ha ancora deciso se giocare un altro anno o se ritirarsi, il francese potrebbe seguire Allegri a Napoli e il tedesco sembra sempre più lontano da Milano.

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