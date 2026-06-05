Leão rompe totalmente con il Milan: “Giocato cinque mesi infortunato e fuori ruolo. Vorrei la Premier”
Calciomercato Milan, Goretzka verso la Juventus—
Nonostante il cambio di piani del Milan, nel destino del centrocampista potrebbe comunque esserci l'Italia. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', l'agenzia 'GR Sports', che cura gli interessi del giocatore, avrebbe "offerto" Goretzka alla Juventus. Spalletti apprezza le qualità del tedesco, ma la sua priorità resterebbe Stanislav Lobotka, mediano slovacco che ha guidato il suo Napoli nell'anno dello scudetto.
In questo scenario, il Milan rischia di farsi scappare una grande opportunità a parametro zero. L'assenza di una dirigenza, tuttavia, non permette al club di essere operativo sul mercato, perdendosi una fase cruciale della pianificazione in vista del prossimo anno. Un centrocampo composto da Goretzka, Modric e Rabiot, sembrava alla portata di mano fino a poche settimane fa, ma ora le cose sono cambiate. Il fuoriclasse croato non ha ancora deciso se giocare un altro anno o se ritirarsi, il francese potrebbe seguire Allegri a Napoli e il tedesco sembra sempre più lontano da Milano.
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