Uno dei principali obiettivi di calciomercato del Milan in vista dell'estate sembrava essere Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è stato corteggiato a lungo da Tare e Allegri, che avevano già trovato anche un'intesa economica: triennale da 5 milioni di euro a stagione con opzione di rinnovo per il quarto anno. La recente rivoluzione scatenata da Cardinale, tuttavia, ha cambiato i piani del club rossonero, così come quelli del giocatore.