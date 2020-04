Allenatore Milan – Suggestione Unai Emery: era all’Arsenal con Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra proprio che Stefano Pioli, nella stagione 2020-2021, non siederà ancora sulla panchina del Milan. In pole position per la sostituzione del tecnico emiliano, come noto, c’è il tedesco Ralf Rangnick, che ha già avuto ed avrà ancora contatti con Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi.

Rangnick, naturalmente, non è l’unica opzione sul tavolo del Milan: c’è una pista che porta allo spagnolo Marcelino García Toral, ex Valencia, ed un’altra che porta, invece, a Luciano Spalletti, già cercato nello scorso mese di ottobre, al tempo dell’esonero di Marco Giampaolo, prima che l’Inter non lo liberasse per i ‘cugini’.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport‘, però, per il futuro della panchina del Milan si dovrà prestare molta attenzione anche ad Unai Emery, classe 1971, ex allenatore dello stesso Valencia, Spartak Mosca, Siviglia, PSG ed Arsenal. In Andalusia ha creato le sue fortune, vincendo 3 Europa League consecutive, dal 2014 al 2016, ed era stato voluto a Londra proprio da Gazidis dopo i 7 trofei vinti in due anni in Francia.

Emery, come si ricorderà, era già stato cercato in passato dal Milan, proprio nel 2016, prima che la società virasse su Vincenzo Montella. La seconda volta sarà quella buona? QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SU ALESSIO ROMAGNOLI >>>